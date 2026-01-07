Video: Ítalo Marenco cumple promesa a sus compañeros de ‘Buen Día’

Ítalo Marenco no habló en vano. El nuevo integrante de Buen Día cumplió la promesa que hizo apenas en su primera semana en el programa matutino de Teletica y sorprendió a sus compañeros con un desayuno.



El actor y animador llegó desde muy temprano al set con todo listo: gallo pinto, huevo, natilla y buen humor. Entre risas, Marenco confesó que se levantó a las 4 a. m. para tener el desayuno a punto y aseguró que el ingrediente secreto de un buen pinto no es otro que el amor (vea el video adjunto en la portada).

​“Compañeros, mañana no traigan desayuno, yo se los hago. Huevito, pinto, natilla, todos los juguetes…”, había prometido el día anterior, provocando carcajadas en el estudio.

La ocurrencia incluyó incluso una versión gluten free, luego de que Natalia Monge se lo pidiera al aire, solicitud a la que Ítalo respondió fiel a su estilo: “Gluten free, que sea gluten free, toda esa vara”.



Marenco inició esta semana como nuevo miembro permanente del elenco de Buen Día, donde comparte pantalla con Nancy Dobles, Thais Alfaro, Natalia Monge, Jennifer Segura y Daniel Céspedes.