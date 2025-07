Video: Incendio destruye escenario principal de Tomorrowland a días del inicio del festival

A tan solo dos días del inicio oficial de Tomorrowland 2025, un incendio consumió casi por completo el icónico escenario principal del festival, ubicado en Boom, Bélgica. La emergencia ocurrió este miércoles 16 de julio y fue captada por medios locales como VRT NWS, que difundieron imágenes impactantes del fuego y el denso humo que cubría el área más concurrida del recinto.



El suceso ocurrió antes de que comenzara el evento, por lo que no había público en el lugar. Sin embargo, personal de producción sí se encontraba trabajando en el sitio. De acuerdo con un comunicado emitido a Billboard por los organizadores del festival, no se reportaron personas heridas (ver video en la portada).



A pesar de la gravedad del incendio, la organización confirmó que el área de campamento, conocida como DreamVille, abrirá sus puertas este jueves 17 de julio como estaba previsto. Además, las actividades paralelas programadas en Bruselas y Amberes no sufrirán modificaciones.

​“Estamos concentrados en encontrar soluciones para el fin de semana del festival, que se realizará del viernes 18 al domingo 20 de julio. Compartiremos más detalles lo antes posible”, indica la declaración oficial.

Tomorrowland, que celebra este año su 19.ª edición, espera recibir alrededor de 400.000 asistentes durante sus dos fines de semana. El segundo fin de semana está programado del 25 al 27 de julio.



El festival cuenta con un cartel destacado en esta edición, incluyendo artistas internacionales de la música electrónica como Martin Garrix, Steve Aoki, Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Hardwell, Nervo, John Summit, Fisher, Amelie Lens, Alok, Agents of Time, Miss Monique y The Blessed Madonna, entre otros.



Las autoridades locales informaron que los cuerpos de emergencia continúan trabajando en la zona afectada. El portavoz policial Joris Van Camp señaló que la seguridad de las personas es la prioridad y recomendó a quienes residen en las cercanías mantener puertas y ventanas cerradas para evitar molestias por el humo.



Aún no se han esclarecido las causas del incendio ni el impacto total que tendrá sobre la producción general del evento, pero los organizadores reiteran su compromiso por mantener el festival en marcha.