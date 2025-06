Video: Este fue el consejo que Natalia Monge le dio a Marta Emilia

Una semana después del lanzamiento del primer sencillo musical de Marta Emilia, titulado No sos tú, soy yo, la reconocida imitadora Natalia Monge sorprendió con un mensaje lleno de cariño y sabiduría dirigido a su entrañable personaje, quien fue invitado este viernes a Buen Día, revista matutina donde Monge es presentadora.



El consejo no solo celebra el paso valiente que dio Marta Emilia al explorar una nueva faceta artística, sino que también refleja el trayecto emocional de su propia creadora (ver video adjunto en la portada).

​“Vea, Martica, aquí le dejo esto porque yo a usted la quiero mucho y creo que le puede servir. A mí me ha servido mucho. Mire, cuando yo empezaba en el humor, en el programa 'Pelando el ojo', ¿se acuerda? El de radio.

"Viera que a mí me daba miedo, porque yo estudiaba Relaciones Públicas y me daba susto que me tacharan de poco seria. Pero mi papá me dio un consejo que le quiero pasar a usted, porque me imagino que usted ha pasado chascos —y le van a seguir pasando, igual que a mí—, ¿y qué le digo? Papi me dijo: ‘Tita, no tenga miedo, vaya. Usted siempre se ha sabido distinguir. Usted sabe quién es, sabe marcar la diferencia, y además, el humor abre puertas’. Me dijo él. Y viera que tenía toda la razón.

"Así que, Martica, ¿usted con lo que hace? Siga adelante. Si se ríen de usted, siga, no importa. Aprenda a reírse usted misma, como ya lo hace. Y viera que me ha servido mucho ese consejo. Pero la dejo, que tengo que ir a la radio. Chao, Martica. Luego hablamos. La quiero mucho. Bye”, acotó.