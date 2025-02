Video: El mensaje de Maluma sobre ansiedad que conmovió a los ticos

​"En los últimos meses, he tenido situaciones complejas de afrontar como ustedes. Sé que muchos de ustedes también han sentido ansiedad alguna vez en su vida, como yo, me relaciono con ustedes. Quiero decirles, parceros, que si en algún momento necesitan ayuda, si en algún momento quisieran hablar al respecto, no tengan miedo, no tengan miedo de contarle a su familia, a sus amigos, a las personas que lo rodean.

"Las emociones y todo este tema mental tiene cura cuando lo soltamos y hablamos al respecto. Así que, mi gente, vengo a darles este mensaje, ustedes no están solos, que su familia los quiere, tienen amigos que los aman", indicó el intérprete de 'Felices los Cuatro'.