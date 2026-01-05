Video: “Doña Karoline” presenta su grupo coreográfico en Toros Teletica

De ser comentaristas y presentadores a convertirse en las estrellas de la noche bailando en la arena al ritmo de Y.M.C.A. de Village People.



Esto fue lo que logró "Doña Karoline", el reconocido y ocurrente personaje de Rigoberto Alfaro "Gallina", cuando puso a sus compañeros a bailar en la última transmisión de Toros Teletica 2025-2026.



Todo inició como las recurrentes llamadas que realiza el personaje de "Galli" a Carlos Álvarez y entre las risas del elenco anunció:

​"Buenas noches Pedregal, ricos y ricas. Con ustedes un show que preparé con mis únicos 35 mil colones. Muy pronto en los principales semáforos de Costa Rica. Con ustedes mi emprendimiento, mi grupo coreográfico Mira qué Weiso", agregó "Doña Karoline".

Los cinco protagonistas del "show" fueron Ítalo Marenco, Daniel Montoya, Max Barberena, Marvin Hidalgo y Michael Bleak.

"Qué lindos, qué ricos", decía "Doña Karoline" mientras se presentaban.

Luego los regañó porque iban descoordinados, pero como era de esperarse, siguieron cada uno a como pudo: mientras Marenco bailaba, Bleak hacía lagartijas y Montoya enseñaba los "cuadritos en el abdomen" que tenía su camiseta.



La presentación se extendió por menos de 2 minutos, pero hizo reír a la audiencia presente en Pedregal y a los televidentes.



Repase el video completo en la portada de esta nota.





