Video de DiCaprio "conquistando" a novia de Bezos se viraliza

Un videoclip de seis segundos protagonizado por Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, y su pareja, Lauren Sánchez, está causando furor en Internet.

En el vídeo, Sánchez, de 51 años, parece adorar a la estrella de Hollywood en una gala, mientras Bezos se sitúa junto a ellos –tomados de la mano– como un extra. La conversación, aparentemente intensa, no puede oírse debido al ruido de fondo, pero las expresiones faciales y los gestos de Sánchez parecen como si solo tuviera ojos para DiCaprio, de 46 años.

El vídeo, que ya ha sido visto más de 18 millones de veces hasta este martes en la noche, fue grabado a principios de este fin de semana en un evento del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles organizado por DiCaprio.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT