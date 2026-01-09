Video: Con “técnica del mono”, Ítalo Marenco escala árbol de mango en ‘Buen Día’

El presentador de Buen Día, Ítalo Marenco, se subió a un palo de mango que está en el jardín donde se hace el programa.

Este viernes, el saludo a los televidentes fue justo debajo de este querido árbol, por lo que Marenco no desaprovechó la oportunidad de hacer una de sus “locuras” (ver video adjunto).

“Hay diferentes técnicas para subirse a un palo de mango. Está la técnica del mono, que es con cuatro puntos”, dijo mientras saltaba y escalaba por el tronco, ante el asombro de sus compañeros que le pedían cuidado y le gritaban “¡Ítalo!”.

“Reserve su manguito para esta temporada. Esta ramita le cuesta a usted 68 mil colones”, agregó el conductor, quien bromeó con el personaje “Alexia” de Natalia Monge y exploraba formas de bajarse.

“Yo lo apaño, Ítalo”, le ofreció su compañero Daniel Céspedes. Finalmente, hasta con vuelta incluida, regresó a la parte baja junto a los otros animadores.

En su primera semana en la revista matutina de Teletica, Marenco se ha mantenido fiel a su estilo y hasta desayuno le llevó a todos sus colegas, quienes disfrutan siempre de un muy Buen Día.