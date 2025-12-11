Video: Bad Bunny se cae en techo de “La Casita” en su primer concierto en México

Un momento inesperado marcó la noche del 10 de diciembre durante la inauguración del Debí Tirar Más Fotos World Tour en Ciudad de México. Mientras se presentaba sobre el escenario alterno conocido como “La Casita”, Bad Bunny perdió el equilibrio y sufrió una caída leve frente a los más de 60 mil asistentes del Estadio GNP Seguros, esto mientras cantaba Efecto.



A pesar del incidente, el cantante puertorriqueño reaccionó con rapidez: se levantó, sonrió y continuó interpretando sus temas, incluyendo la canción especial Chambea. Los presentes respondieron con una ovación que mantuvo el ánimo del público intacto durante el resto del espectáculo.





El concierto es el primero de ocho fechas programadas en la capital mexicana (10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre).

Con esta misma gira y escenarios, el pasado fin de semana Benito Antonio Martínez Ocasio enamoró al público tico en el Estadio Nacional, con dos conciertos que reunieron a más de 110 mil personas.