Video: Así reacciona Jennifer Segura a su imitación en Toros Teletica
La presentadora de ‘Buen Día’ habló con este medio sobre el trabajo de su compañera, la imitadora Natalia Monge.
La presentadora de Buen Día, Jennifer Segura, reaccionó este lunes a su imitación en Toros Teletica (ver video adjunto).
En una historia de Instagram, Segura apareció junto a Natalia Monge, quien emula la voz de su compañera en las corridas desde Pedregal.
“Volvió la imitación de Jennifer Segura”, dijo la periodista.
“Pero no hable tan grave, necesito que hable agudo”, le pidió Monge.
En ese momento, una a la par de la otra, Jennifer empezó a hablar y Natalia la comenzó a imitar, entre risas de ambas.
Teletica.com conversó con ambas presentadoras sobre esta curiosa dinámica.
“Nati Monge, qué bárbara. Yo, de verdad, me siento muy privilegiada, muy honrada de que el personaje volvió y volvió a Teletica”, manifestó Segura, quien luego le preguntó a Monge qué elementos usa para imitarla.
“La voz, que es lo que más me cuesta, claramente; ese es un factor, pero también los dichos, las mañas… los dejos, decimos los ticos”, le respondió.
“Jenny es una linda, aceptó bien el personaje. No me sale tan exacta, pero ahí vamos, es como la caricatura bonita, cariñosa. Siempre digo que imitar a alguien, al menos en mi caso, es rendir homenaje a lo que hace”, concluyó la integrante del elenco de Toros Teletica.
Puede disfrutar de esta y otras imitaciones de Natalia Monge hasta el próximo 4 de enero con horarios alternos de 7:30 p. m. y 3 p. m. en Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.