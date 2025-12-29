Video: Así reacciona Jennifer Segura a su imitación en Toros Teletica

La presentadora de Buen Día, Jennifer Segura, reaccionó este lunes a su imitación en Toros Teletica (ver video adjunto).



En una historia de Instagram, Segura apareció junto a Natalia Monge, quien emula la voz de su compañera en las corridas desde Pedregal.

​“Volvió la imitación de Jennifer Segura”, dijo la periodista.

​“Pero no hable tan grave, necesito que hable agudo”, le pidió Monge.

En ese momento, una a la par de la otra, Jennifer empezó a hablar y Natalia la comenzó a imitar, entre risas de ambas.



Teletica.com conversó con ambas presentadoras sobre esta curiosa dinámica.

​“Nati Monge, qué bárbara. Yo, de verdad, me siento muy privilegiada, muy honrada de que el personaje volvió y volvió a Teletica”, manifestó Segura, quien luego le preguntó a Monge qué elementos usa para imitarla.

​“La voz, que es lo que más me cuesta, claramente; ese es un factor, pero también los dichos, las mañas… los dejos, decimos los ticos”, le respondió.

​“Jenny es una linda, aceptó bien el personaje. No me sale tan exacta, pero ahí vamos, es como la caricatura bonita, cariñosa. Siempre digo que imitar a alguien, al menos en mi caso, es rendir homenaje a lo que hace”, concluyó la integrante del elenco de Toros Teletica.

Puede disfrutar de esta y otras imitaciones de Natalia Monge hasta el próximo 4 de enero con horarios alternos de 7:30 p. m. y 3 p. m. en Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

