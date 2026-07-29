Video: Así fueron las vacaciones de Chris Hemsworth y su familia en Costa Rica

El actor australiano Chris Hemsworth disfrutó junto a su familia de unas vacaciones llenas de aventura en Costa Rica. Durante su estadía practicó surf, escalada, pesca en alta mar y recorridos en vehículos todoterreno. También aprovechó el viaje para mantenerse en forma antes de retomar sus compromisos profesionales.

Hemsworth compartió en sus redes sociales un video con algunos de los momentos que vivió durante el viaje. Las imágenes muestran actividades deportivas, paisajes naturales y diferentes experiencias junto a sus seres queridos.





El actor también contó que el viaje incluyó una experiencia aérea durante una tormenta eléctrica.

​ "Un viaje familiar a Costa Rica, y podría ser uno de los mejores viajes que hemos tenido", escribió en una de sus publicaciones.

Hemsworth viajó al país junto a su esposa, la también actriz Elsa Pataky, y sus tres hijos. La familia aprovechó la visita para celebrar el cumpleaños número 50 de Pataky.

La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que Hemsworth y Pataky ingresaron a Costa Rica el 4 de julio. Ambos abandonaron el territorio nacional el 11 de julio.

Durante su permanencia en el país, la pareja fue vista en Santa Teresa, Puntarenas. También circularon videos y fotografías de turistas que coincidieron con el actor australiano.

Hemsworth ganó reconocimiento mundial por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Además, encabeza la saga Extraction de Netflix, donde interpreta al mercenario Tyler Rake.

El actor se prepara para continuar con la tercera entrega de Extraction, una producción que seguirá las misiones de alto riesgo de su personaje.