Video: así fue el aparatoso accidente donde murió el creador de "Call Of Duty"

En un trágico suceso que ha conmovido a la industria del entretenimiento interactivo, Vince Zampella, reconocido co-creador de la franquicia Call of Duty y figura emblemática del desarrollo de videojuegos, murió en un accidente automovilístico en Los Ángeles a los 55 años.

El incidente ocurrió el pasado domingo en la carretera Angeles Crest Highway, al norte de la ciudad, donde el Ferrari que conducía Zampella se salió de la vía poco después de salir de un túnel, impactó contra una barrera de concreto y quedó envuelto en llamas, según se observa en un video difundido por el Diario AS y confirmado por las autoridades.

Testigos que presenciaron los hechos difundieron un video del choque, que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se aprecia el momento en que el vehículo de alto rendimiento choca y se incendia, mientras las personas presentes intentan auxiliar a los ocupantes sin éxito: “Cuidado con el tanque, sácalo wey, vamos hay que jalarlo”.

Al final del video se escucha decir: “Rápido, rápido, rápido” mientras tratan de auxiliar al estadounidense.

Zampella fue una de las fuerzas creativas detrás de Call of Duty, saga que desde su lanzamiento en 2003 se convirtió en una de las series de videojuegos más vendidas del mundo. Además, fundó Respawn Entertainment, estudio responsable de títulos como Titanfall y Apex Legends, consolidando su legado como visionario en el sector.