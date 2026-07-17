Video: Así entrenó Chris Hemsworth, actor de 'Thor', durante sus vacaciones en Costa Rica

Chris Hemsworth compartió un video en sus redes sociales donde mostró parte de su entrenamiento físico durante las vacaciones que disfrutó en Costa Rica. El actor explicó que utilizó su estancia en el país para prepararse antes del inicio del rodaje de Extraction 3.

"Un pequeño entrenamiento para Extraction 3 bajo el intenso y hermoso calor de Costa Rica", escribió el artista australiano junto al video.

En la grabación, Hemsworth también comentó que permaneció en territorio costarricense durante varias semanas antes de continuar con sus compromisos profesionales (ver video adjunto en la portada).

La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó a este medio que el actor ingresó a Costa Rica el 4 de julio junto con su esposa, la actriz Elsa Pataky. La institución también informó que ambos salieron del país el pasado 11 de julio.

Durante su visita, la pareja fue vista en Santa Teresa, Puntarenas. Un video difundido en redes sociales los mostró mientras caminaban por la playa. Además, varios turistas compartieron fotografías junto al protagonista de Thor.

Hemsworth es una de las figuras más reconocidas de Hollywood. Alcanzó fama internacional por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel. También protagoniza la saga Extraction, producida por Netflix y los hermanos Russo.

La tercera entrega de Extraction continuará la historia de Tyler Rake, un mercenario especializado en misiones de rescate de alto riesgo.