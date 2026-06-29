Victoria Fuentes celebra estreno de '¡Todo bien!' en las mañanas de Teletica Radio

El programa ¡Todo bien! debutó este lunes en su nuevo horario matutino por Teletica Radio, 91.5 FM.

La locutora Victoria Fuentes, quien comparte el espacio con Douglas Hernández, calificó el estreno como una experiencia llena de emoción y destacó la respuesta positiva de los oyentes durante la primera transmisión.

Fuentes confesó que vivió el inicio de esta nueva etapa con entusiasmo y nervios. Afirmó que el cambio representa un reto por las diferencias entre la radio matutina y la vespertina.

​"Sentía como mariposas en el estómago. Son nervios bonitos por algo nuevo. El reto es escucharnos en la mañana de una forma diferente a la tarde, porque la dinámica cambia mucho. Es mucho más interactivo", comentó.

La comunicadora aseguró que la audiencia respondió desde el primer programa. Destacó la participación en las diferentes secciones, entre ellas los reportes de tránsito, los espacios musicales y el segmento Despertá tu cerebro, en el que los oyentes resuelven una pregunta durante la transmisión.

"La respuesta de la gente ha sido súper linda. Hemos recibido muchísimos mensajes y la gente participó muchísimo", señaló.

Fuentes también resaltó un beneficio personal del nuevo horario. Explicó que ahora podrá compartir más tiempo con sus hijos al finalizar la jornada laboral.

​"La mañana me gusta, me encanta. Puedo salir más temprano y pasar el final de la tarde con mis hijos. Todo es muy positivo. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad", agregó.

El espacio conserva su esencia, pero ahora se presenta como ¡Todo bien por la mañana! El programa se transmite de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 9:00 a. m., después de la edición matutina de Telenoticias.

Fuentes invitó a los oyentes a acompañarlos cada mañana. Prometió un espacio con música, entretenimiento, positivismo y momentos de reflexión para iniciar el día.