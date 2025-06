Vica Andrade responde a Bárbara de Regil por señalamientos contra Memo del Bosque

La costarricense Vica Andrade, esposa del fallecido productor Memo del Bosque, anunció este lunes, a través de sus redes sociales, que no emprenderá acciones legales contra la actriz Bárbara de Regil, quien recientemente reveló haber vivido una experiencia incómoda con el productor, a quien acusó públicamente de acoso.



En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Andrade compartió un comunicado en el que expresó su deseo de mantener la paz y continuar con su proceso de duelo, sin recurrir a instancias legales.

​“Por mi parte y la de mis hijos no habrá ninguna acción legal o demanda por las declaraciones hechas por la señora Bárbara de Regil. Solo deseamos seguir adelante, sanando de la forma más tranquila nuestro proceso. Tampoco daremos ninguna declaración al respecto”, escribió.

Este posicionamiento surge luego de que Guillermo Pous, abogado de Andrade, indicara en medios de comunicación que las declaraciones de la actriz podrían tener consecuencias legales si así lo decidía la familia del productor, fallecido en abril de 2025 debido a complicaciones por cáncer.

​La polémica inició tras la emisión del reality ‘Secretos de Parejas’, donde De Regil participa con su esposo, Fernando Schoenwald. Durante uno de los capítulos, la actriz mencionó haber sentido acoso por parte de Del Bosque en el pasado, cuando apenas comenzaba su carrera artística, según informaron medios como Milenio.

En entrevista con el programa De primera mano, la actriz, conocida por su papel en Rosario Tijeras, explicó que el episodio fue grabado en noviembre de 2024, mucho antes del deterioro de salud del productor. Aseguró que su intención no fue difamar ni generar escándalo, sino cerrar un ciclo personal con respeto.

“Viví una situación muy incómoda con este productor que me hizo sentir acosada en su momento (...) No hablo de esto para señalar ni para causar escándalo”, expresó De Regil, quien además lamentó no haber podido confrontar a Del Bosque en vida.