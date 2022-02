Verónica Siblesz, primera modelo 'curvy' tica, desfiló en el NYFW

Verónica Siblesz, la primera modelo curvy costarricense, desfiló el viernes anterior en el New York Fashion Week (NYFW).



La joven de 23 años realizó la pasarela para la marca Bronx and Banco. No solo fue la única modelo curvy, también la única representante de Costa Rica.

"A mí me encanta, me siento súper feliz, no me importa que sean muchas horas de espera, pero es parte del proceso. Lo disfruto mucho y es una oportunidad para conocer a muchos modelos. Fue el mejor día de mi vida. Además, esa pasarela era muy divertida, no era seria, uno podía tener su personalidad en la pasarela, eso me encantó", comentó la modelo de descendencia cubana.

Ser curvy en la industria del modelaje significa estar entre las tallas 8 y 12.

Siblesz inició en el modelaje en 2016 con su ingreso a Independent Model Management (IMM) Costa Rica.

Natasha Fleming, fundadora de la agencia IMM, señaló que, cuando la joven empezó, no estaba segura de su talla y quería adelgazar para calzar en el cuerpo de la modelo tradicional.



"Ella tuvo unas temporadas en que me decía 'Nati voy a bajar de peso' y yo le dije 'no, trabajemos como curvy, así estás perfecta, hay una agencia en Londres (Milk Model Management London) que está buscando chicas así'. Y ella me dijo '¿en serio Nati?', y yo sentí que se le quitó un peso de encima", narró Fleming.

Es la segunda vez que la modelo desfila en la Semana de la Moda de Nueva York.

"Ser curvy no significa que me puedo descuidar o comer lo que quiera. Yo puedo ser mi talla natural, no necesito ni subir de peso ni bajar, estoy en mi talla ideal, puedo hacer lo que me apasiona sintiéndome bien con mi cuerpo, es un privilegio", dijo Siblesz.

Actualmente, la modelo está firmada en prestigiosas agencias como Muse Model NY, Milk Model Management London y Premium Models Paris.

"Vero tiene una ventaja increíble y es que es fresca, la industria siempre busca lo nuevo. Además, la personalidad, eso abre muchas puertas, tiene mucha humildad, siempre toma los consejos en la parte profesional y no personal. Y su altura es muy buena, mide 1.78 m", agregó la directora de IMM.

El modelaje le llamó la atención a la costarricense.

La costarricense está a punto de terminar su carrera universitaria en Gestión de Ventas (Texas Tech University) y después planea irse a vivir a Londres y a París para dedicarse de lleno al modelaje.

Según Fleming, Siblesz, le ha abierto las puertas a más modelos curvy ticas en el mercado internacional.