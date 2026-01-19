Verónica Castro hospitalizada por secuelas de un accidente y cuadro respiratorio

La actriz mexicana Verónica Castro enfrenta una nueva complicación en su estado de salud, relacionada con un problema respiratorio, además de los dolores crónicos que la llevaron a hospitalizarse esta semana; sin embargo, su familia asegura que su evolución es positiva y sin riesgos mayores.

Así lo confirmaron medios internacionales como ¡Hola! y TV y Novelas.



Castro ingresó al hospital el jueves para someterse a terapias contra el dolor, informó inicialmente la periodista Pati Chapoy, con el fin de evitar especulaciones. Con el paso de los días, se conoció que la actriz también ha requerido oxígeno suplementario debido a una afección en los bronquios.



Fausto Castro, hermano de la actriz, confirmó públicamente el problema respiratorio y explicó que ya se encuentra en proceso de recuperación.

“Ha estado malita de los bronquios, pero ya se está rehabilitando”, señaló.

Ante versiones que apuntaban a un diagnóstico de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), José Alberto Castro, también hermano de la actriz, negó categóricamente esa posibilidad y pidió no ser alarmistas. “Fue al hospital por un chequeo”, explicó el productor a medios de comunicación durante la transmisión del último capítulo de la telenovela Los hilos del pasado.



José Alberto detalló que el ingreso hospitalario se relaciona principalmente con las dolencias en la cadera y la espalda que Verónica Castro arrastra desde hace más de 20 años, tras el accidente sufrido durante la final del reality Big Brother, cuando cayó de un elefante. El problema respiratorio, aseguró, es un padecimiento adicional y de menor gravedad.

​“Mi hermano es un poco alarmista, ella le está echando ganas y esperemos que se recupere completamente”, añadió el productor, al recalcar que la actriz se encuentra estable y respondiendo bien al tratamiento.

Verónica Castro, considerada una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana, permanece bajo observación médica mientras continúa con terapias y cuidados especializados.

​

