Vero Luna estrenará ‘HEY DJ’, su apuesta para mezclar el dancehall y el pop

La cantante costarricense Vero Luna lanzó este jueves su nuevo sencillo y video, titulado HEY DJ.

La nueva música de la artista se inspira en la energía de las fiestas y la protagonista de la historia pide al encargado de la música que ponga dancehall.

Con un guiño a Pon de Replay, éxito que lanzó al estrellato a Rihanna, Vero Luna le suma pop y sonidos urbanos a la canción.

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La misma fue producida por Puketondatrack y Kid Bali, bajo el sello Pnation, mientras que el video estuvo a cargo de Giankoash, JefreyRaw y Zowi.

Antes de su estreno oficial, el tema ya tuvo una buena recepción en TikTok, acumulando más de 100.000 reproducciones y más de 7 mil ‘likes’.