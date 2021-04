Venezolano Gustavo Dudamel es el nuevo director de la Ópera de París

El venezolano Gustavo Dudamel será el nuevo director musical de la Ópera de París, anunció este viernes la institución, una de las más prestigiosas del mundo.



El aclamado director de orquesta, de 40 años, ocupará ese cargo a partir de agosto y por un mandato de seis años, a la vez que se mantendrá al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.



"Estoy muy conmovido y agradecido por estar hoy aquí en esta magnífica casa", dijo Dudamel en el Palacio Garnier, templo histórico de la ópera parisina, durante una rueda de prensa retransmitida por Zoom.



Dudamel, que dirigió por primera vez la orquesta de la Ópera de París para "La Bohème" de Puccini en 2017, reemplazará al suizo Philippe Jordan.



"No fue hasta que me hallé al frente de esa ópera que hallé mi hogar espiritual", dijo el venezolano.



Considerado desde muy joven como un prodigio de la batuta, el estilo de Dudamel es inconfundible: con su característica cabellera rizada, el director pone a tocar a su orquesta con una gestualidad enérgica, movido por una emoción que ha puesto en pie al público de los mayores escenarios del mundo.



La Ópera de París le supondrá un nuevo reto, puesto que es más conocido por dirigir orquestas sinfónicas que líricas.



Desde adolescente, Dudamel se destacó gracias al Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, un programa que dio acceso a la educación musical a miles de niños de clases populares y que ha sido replicado en más de 40 países.



Grandes directores de orquesta como el británico Simon Rattle se fijaron en este joven prodigio, que a los 17 años pasó a dirigir la orquesta juvenil Simón Bolívar de su país.



En 2004, ganó la primera competición de dirección Gustav Mahler en Alemania, lo que le abrió las puertas de la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, en Suecia.



Posteriormente, con solo 28 años, firmó como director musical en Los Ángeles.



Actualmente, es uno de los directores de orquesta mejor pagados del mundo, según la prensa estadounidense, que evalúa su salario anual en tres millones de dólares.



En 2012, ganó su primer premio Grammy con la dirección de "Brahms: Sinfonía No. 4".



También se convirtió en el primer director en tocar durante un espectáculo del Superbowl, así como en el primer venezolano en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



Dudamel, casado con la actriz española María Valverde, también ha sido blanco de críticas por parte de quienes consideran que durante mucho tiempo evitó denunciar los abusos del chavismo en Venezuela, actuando en sus actos oficiales, como en el funeral de Hugo Chávez.



Un silencio que acabó rompiendo en 2017, al criticar una brutal represión que dejó unos 200 muertos en unas protestas en el país sudamericano.



