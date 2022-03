Vendedor de nueces disfrutó a más no poder concierto de Coldplay: "El cuerpo me vibraba"

Hasta quienes tuvieron que trabajar durante los conciertos de Coldplay, el viernes y sábado anterior, disfrutaron de las canciones de los británicos: un claro ejemplo de eso es Franklin Manuel Osejo Romero, un vendedor de nueces (ver video adjunto).

Osejo se movía al ritmo de la música, con mucha actitud: su gran entusiasmo fue captado en video y, posteriormente, compartido en redes sociales.

El oriundo de León, Nicaragua, conversó con Teletica.com y confesó que su reacción fue totalmente espontánea.

"El primer día grabé un momento y el segundo día dije ‘solo voy a escuchar mi canción favorita’, pero ya la música me había entrado demasiado: desde el día viernes, sentí que el cuerpo me vibraba. El ritmo y la música lo hacen a uno estremecerme", comentó Osejo.

La canción favorita del vendedor es The Scientist, por eso la grabó. Cuando se dio cuenta, ya llevaba 45 minutos de grabación.

"Es un privilegio grandísimo el poder trabajar y escuchar, con solo oírlo me bastaba; pero en momentos me volteaba al escenario y luego estaba bailando. Yo lo tomé como un vacilón, estaba muy emocionado, el concierto estaba muy bonito, yo andaba bien porque estaba trabajando y, en un momento, me entró la bailarina. A mí me gusta bailar, entonces eso es natural para mí, solo me faltó cantar, pero como andaba mascarilla nadie vio", narró a este medio.