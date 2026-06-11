Velada Prime: Tapón vs. Don Stockwell y otras peleas protagonizadas por 'influencers'

El Centro de Eventos Pedregal albergará el próximo 8 de agosto la primera edición de Velada Prime by Stake, un espectáculo de entretenimiento que reunirá a destacados creadores de contenido de Centroamérica en una serie de exhibiciones dentro del ring, acompañadas de música en vivo, producción audiovisual y experiencias inmersivas para el público.



La propuesta es impulsada por Stockwell Entretenimiento y busca consolidarse como un formato regional de entretenimiento.

El espectáculo combinará exhibiciones de boxeo recreativo, narrativas digitales, interacción con los asistentes y transmisión en plataformas digitales.



Según los organizadores, el evento está inspirado en producciones internacionales de gran formato. No se trata de una competencia profesional, sino de una experiencia enfocada en el entretenimiento y desarrollada bajo condiciones controladas y medidas de seguridad.



Entre los participantes confirmados figuran El Tirri, Ali Cisne, Merre OG, La Power, María Duarte, Don Stockwell y Tapón, en representación de Costa Rica. También participarán La Liendra Nica, Mayorguita, La Ardilla, Yatuzabe, Isamara Quirós y La Pajarita, de Nicaragua; Carlo Arias, de El Salvador; y El Marrown, de Guatemala.



La organización indicó que los creadores involucrados acumulan más de 135 millones de seguidores en diferentes plataformas digitales, lo que convierte a Velada Prime en una de las iniciativas de entretenimiento con mayor alcance en la región.



Para esta edición, los organizadores esperan recibir a 7.000 asistentes de manera presencial y alcanzar entre 300.000 y 500.000 espectadores a través de la plataforma Kick. La transmisión estará a cargo del presentador nicaragüense JR y del costarricense Choché Romano.



Cartelera confirmada

Merre OG (Costa Rica) vs. Boanerges (Nicaragua).

Ali Cisne (Costa Rica) vs. La Ardilla (Nicaragua).

Isamara Quirós (Nicaragua) vs. María Duarte (Costa Rica).

La Power (Costa Rica) vs. Yatuzabe (Nicaragua).

Carlo Arias (El Salvador) vs. El Marrown (Guatemala).

Don Stockwell (Costa Rica) vs. Tapón (Costa Rica).

El Tirri (Costa Rica) vs. La Liendra Nica (Nicaragua).

Cada enfrentamiento constará de tres asaltos de 90 segundos y formará parte de una programación diseñada exclusivamente para el entretenimiento.

“Velada Prime by Stake responde a una nueva forma de consumir entretenimiento. Las audiencias buscan experiencias memorables, contenido compartible y participación en tiempo real. Nuestro objetivo es crear una plataforma regional capaz de conectar comunidades digitales con experiencias presenciales de alto nivel”, afirmó Don Stockwell, promotor del evento.

La jornada también incluirá presentaciones musicales de los artistas nacionales Kavvo, Gimario y Tapón, además de efectos especiales, pirotecnia y una producción visual de gran formato.



Otro de los momentos destacados será el homenaje a la boxeadora costarricense Hanna Gabriels, reconocida por su trayectoria internacional. Además, el futbolista Kendall Waston participará como árbitro invitado en una de las exhibiciones programadas.



Con esta primera edición, Velada Prime by Stake busca convertirse en un punto de encuentro entre la cultura digital, la música en vivo y los espectáculos presenciales de gran formato en Centroamérica.

