Veinte años después, Madonna reclama su trono con secuela de su álbum más recordado

La reina del pop, Madonna, presentó este mes de julio la segunda parte de Confessions on a dancefloor tras 20 años de espera desde la primera parte del álbum.

El disco trajo varias colaboraciones inesperadas, entre ellas Feid, Sabrina Carpenter y el artista belga Stromae.





La canción Read my lips con Feid ha sido uno de los momentos más esperados del álbum, al ser una colaboración con un artista tan diferente al género de la reina del pop.

Además, el tema fue producido por Tainy, el puertorriqueño multipremiado que ha trabajado con los artistas más sonados del género urbano como Bad Bunny y Daddy Yankee.

En este nuevo álbum, Madonna explora temas desde el amor, el trauma y la sanación, lo que explica la variedad de sus trabajos conjuntos.

Sabrina Carpenter, quien ahora se corona como una de las princesas del pop, figura en el álbum con el tema Bring Your Love, una canción energética que trae de vuelta el famoso sello de Madonna.

Este lanzamiento, sumado a la presentación de Madonna en el medio tiempo de la final de la Copa Mundial, confirma que, pese a los años, la artista continúa reclamando su trono como una de las máximas referentes del género pop.



