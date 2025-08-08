Vea los nuevos pasos de baile que sugiere Susanna Peña para anunciar los chismes en ‘De Boca en boca’

Susanna Peña, la jefa de información de Teletica.com y presentadora de Toros Teletica, fue invitada este viernes al programa De Boca en Boca, luego del anuncio oficial de la temporada de transmisiones taurinas 2025-2026.



Durante su participación en el programa, la comunicadora tuvo una divertiva idea: cambiar la coreografía del baile para la sección “El Chisme”.



El baile original de la sección es moverse de izquierda a derecha mientras flexiona el brazo del lado contrario, pero Peña añadió “su toque”, un paso de reguetón luego de la primera flexión (vea el video adjunto en la portada).



En la nueva coreografía la acompañó Bismarck Méndez, quien cumplió años este viernes. Mientras tanto, el equipo del programa se reía por incorporar “perreo” al original baile.



La periodista negó que esto sea una pista de que va para Mira quién baila (MQB).



No es la primera vez que Susanna baila en televisión nacional. Hace un año, en la conferencia de prensa de Toros Teletica, bailó esta coreografía con su amiga Montserrat del Castillo, quien también es presentadora de DBEB.



​