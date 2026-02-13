Vea la confesión que hizo el periodista Pablo Campos en vísperas de San Valentín

Este viernes 13 de febrero, en vísperas del Día del Amor y la Amistad, el programa Los Doctores tuvo un especial en el que los presentadores conversaron con la cardióloga Yamilah Bouzid sobre las rupturas amorosas, cómo enfrentarlas y el síndrome del corazón roto.

En este marco, las periodistas Susanna Peña, Thais Alfaro y Jennifer Segura abrieron su corazón y contaron experiencias personales sobre el tema. Segura, por ejemplo, confesó que a ella lo único que le rompió el corazón fue la muerte de su mamá.

Pero la confesión que dejó a las comunicadoras incrédulas fue la del también periodista y presentador Pablo Campos, quien indicó que nunca se ha enamorado.

​"Voy a decir algo. Voy a ser completamente sincero. A mis 37 años, yo nunca me he enamorado. "Yo siento que yo nunca me he enamorado porque por las historias que uno conoce, con mi amigos y amigas, y yo digo: 'A mí nunca me ha pasado eso'. Si me he obsesionado con personas... Pero esa obsesión pasa rápido, en cuestión de una semana me olvido de una persona", expresó Campos.





La periodista Mariela Montero, quien también forma parte de Los Doctores, se ausentó del espacio por motivo de vacaciones.

El programa terminó con las recomendaciones de la especialista y las anécdotas de los televidentes. Repase la entrevista completa en el video adjunto.

