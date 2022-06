Vea el nuevo video de Ganoza B: 'Mi Droga'

24 de junio de 2022, 11:34 AM

El cantante costarricense, Bryan Ganoza, conocido como "Ganoza B", estrenó este viernes su nuevo video musical, llamado Mi Droga.

"Estoy superfeliz, no saben la trabajada que fue esto y es con todo el cariño para ustedes", comentó el participante de la sétima temporada de Dancing With The Stars.