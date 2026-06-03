Vea el momento que quebró a Kike de Heredia al contar su testimonio en 'Los Doctores'

El músico costarricense Kike de Heredia protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa Los Doctores al compartir detalles de la enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID) que afecta su salud.

El artista, quien está cerca de cumplir 58 años de carrera musical, explicó que el padecimiento es progresivo y no tiene cura. Según relató, los primeros síntomas aparecieron tras una presentación en Pérez Zeledón.

​“Llegaba a la casa con mi esposa y ya era tos y tos y tos. Regresamos el lunes y ya el martes yo no podía respirar desde caminar”, recordó.

De Heredia contó que inicialmente pensó que se trataba de una infección pulmonar. Sin embargo, tras varios exámenes y una valoración especializada en el Hospital México, recibió el diagnóstico definitivo.

​“Al ver ella (doctora) el TAC me dijo: ‘No es una infección, es esta enfermedad’. Es una enfermedad que va absorbiendo los pulmones”, explicó.

Actualmente, el músico asegura que su capacidad pulmonar se encuentra por debajo del 30%. Aun así, continúa tocando la trompeta y ofreciendo presentaciones.

​“Mientras mi médico, que se llama Jesucristo, no me diga que deje la trompeta, lo voy a seguir haciendo”, afirmó.

El momento que lo hizo llorar

La entrevista con la periodista Susanna Peña tomó un tono más emotivo cuando la conversación se centró en el efecto que la enfermedad ha tenido en sus seres queridos.

Al hablar de su hija Dayana, Kike no pudo contener las lágrimas.

​ “Sí, le ha afectado mucho”, expresó con la voz entrecortada.

El músico también destacó el apoyo constante de su esposa, Milena Chavarría, quien lo acompaña durante todo el proceso.

​“Hoy puedo decirle ante la presencia del Señor que amo a mi esposa Milena. Un amor tan lindo. Un amor que viene de parte de Dios”, manifestó.

Según comentó, sus hijos, nietos y demás familiares permanecen atentos a su estado de salud.

Un mensaje de esperanza

Pese a la evolución de la enfermedad, De Heredia aseguró que mantiene una actitud positiva y una profunda fe.

“Yo sigo pensando que no tengo nada. Yo sigo pensando en seguir grabando, seguir tocando la trompeta”, indicó.

Incluso reveló que trabaja en una nueva canción llamada Los trenes de la vida, la cual espera grabar en las próximas semanas.

Durante la entrevista, el artista envió un mensaje a quienes enfrentan diagnósticos difíciles.

​“Podemos tener muchos problemas. Pero si tenemos una actitud correcta y estamos agradecidos con Dios, podemos seguir adelante”, concluyó.

Repase aquí el programa completo:

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