Vea aquí las primeras imágenes de Miley Cyrus como Hannah Montana

A casi dos décadas del estreno de Hannah Montana, nuevas imágenes de Miley Cyrus caracterizada como su "alter ego" han comenzado a circular desde las calles de Los Ángeles, generando furor entre los fanáticos. Las fotografías muestran a la artista retomando la estética que marcó a toda una generación, como parte de la grabación de un especial por el 20 aniversario de la serie.

El proyecto, que se estrenará el 24 de marzo a través de Disney+, conmemorará el debut televisivo ocurrido el 24 de marzo de 2006 por Disney Channel. Sin embargo, lo que ha captado la atención en las últimas horas no es solo el anuncio, sino las recientes fotografías en las que Cyrus vuelve a lucir la larga melena rubia con flequillo y la icónica bufanda dorada que acompañó al personaje.





Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran a la artista retomando la actitud y el look que la catapultaron a la fama internacional. Para muchos seguidores, se trata de una postal que conecta directamente con la etapa más mediática de su carrera.

Un especial para celebrar dos décadas

De acuerdo con lo adelantado por la producción, el especial incluirá material inédito, entrevistas y un recorrido por el impacto cultural que tuvo la serie, emitida entre 2006 y 2011. Además de consolidar la carrera musical de Cyrus, la franquicia se expandió con giras internacionales, álbumes de gran éxito y la película Hannah Montana: The Movie, estrenada en 2009.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el formato ni la duración del programa, se prevé que combine recuerdos, testimonios del elenco original y nuevas reflexiones de la artista sobre lo que significó interpretar a la adolescente con doble vida.

La confirmación del especial llega tras años de especulación sobre un eventual regreso del personaje. Ahora, con las primeras imágenes desde Los Ángeles, el proyecto toma forma concreta y refuerza la apuesta por la nostalgia como puente entre quienes crecieron con la serie y las nuevas audiencias.

En redes sociales, miles de usuarios celebran el retorno visual del universo Hannah Montana y destacan el cuidado en los detalles del vestuario, elemento clave en la identidad del personaje.

Con estas nuevas fotografías, el aniversario no solo promete recuerdos, sino también una mirada renovada a uno de los fenómenos televisivos más influyentes de los años 2000.



