Vea aquí las cámaras que captaron el recibimiento del 2026 al otro lado del mundo

El Año Nuevo comienza en el Hemisferio Oriental, específicamente en el Pacífico. Kiribati, Tonga, Samoa y Nueva Zelanda figuran entre los primeros países del planeta en despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, varias horas antes que el resto del mundo.



Mientras en Costa Rica son las 10:00 a.m. del 31 de diciembre, estas naciones ya se encuentran en la mañana del 1.º de enero de 2026, por lo que las celebraciones y fuegos artificiales allí ocurrieron horas atrás y pueden verse en transmisiones en vivo y cámaras internacionales.

Vea aquí las cámaras de medios internacionales que grabaron las celebraciones:













Costa Rica está ubicada en el Hemisferio Occidental y con huso horario UTC-6 es uno de los últimos del mundo en estrenar el nuevo año; después solo celebran algunos territorios del Pacífico, como Hawái.



A la hora de publicación de esta nota, gran parte de Asia, Oceanía y Europa ya han recibido el 2026, mientras América aún espera el conteo final.

