Vea aquí las cámaras que captaron el recibimiento del 2026 al otro lado del mundo
Los primeros países en celebrar el año nuevo son los ubicados en el Hemisferio Oriente. Kiribati, Tonga, Samoa y Nueva Zelanda figuran entre las primeras naciones en celebrar.
El Año Nuevo comienza en el Hemisferio Oriental, específicamente en el Pacífico. Kiribati, Tonga, Samoa y Nueva Zelanda figuran entre los primeros países del planeta en despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, varias horas antes que el resto del mundo.
Mientras en Costa Rica son las 10:00 a.m. del 31 de diciembre, estas naciones ya se encuentran en la mañana del 1.º de enero de 2026, por lo que las celebraciones y fuegos artificiales allí ocurrieron horas atrás y pueden verse en transmisiones en vivo y cámaras internacionales.
Vea aquí las cámaras de medios internacionales que grabaron las celebraciones:
Costa Rica está ubicada en el Hemisferio Occidental y con huso horario UTC-6 es uno de los últimos del mundo en estrenar el nuevo año; después solo celebran algunos territorios del Pacífico, como Hawái.
A la hora de publicación de esta nota, gran parte de Asia, Oceanía y Europa ya han recibido el 2026, mientras América aún espera el conteo final.