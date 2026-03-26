Vea aquí la programación de películas de Semana Santa de Teletica

La programación televisiva de Semana Santa ofrecerá una amplia selección de películas y documentales de corte religioso e histórico, que se emitirán desde la mañana del Jueves Santo hasta la noche del Domingo Santo, con producciones clásicas de Hollywood y contenidos más recientes.

El recorrido inicia el Jueves Santo desde las 6:25 a. m. con 'Esther y el rey' (1960), protagonizada por Joan Collins y Richard Egan. A lo largo del día se suman títulos como 'San Francisco de Asís' (1961), 'La Biblia, en el principio' (1966) y la reconocida miniserie 'Jesús de Nazaret' (1977), que se transmitirá a las 12:45 p. m. En horario nocturno destacan 'El egipcio' (1954) y el documental 'Wojtyla: La investigación de Juan Pablo II' (2020).

Para el Viernes Santo, la oferta incluye documentales como 'Amanece en Calcuta' (2021), además de películas como 'Hermano sol, hermana luna' (1972), 'El manto sagrado' (1953), 'Demetrio el gladiador' (1954) y 'David y Betsabé' (1951), que se emitirán durante la tarde y noche.

El Sábado Santo continúa con producciones como el documental 'Renacidos: El padre Pío cambió sus vidas' (2019), seguido de clásicos como 'Cleopatra' (1963), 'Sansón y Dalila' (1949), 'Los diez mandamientos' (1956) y 'Quo Vadis' (1951), que cerrará la jornada.

Finalmente, el Domingo Santo presenta una cartelera que incluye 'La agonía y el éxtasis' (1965), 'Ben-Hur' (1959), una de las producciones más emblemáticas del cine religioso, así como 'La cabaña' (2017) y 'El rey David' (1985), que concluirá la programación.