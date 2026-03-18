Vea aquí la polémica declaración que dio "El Porcio" sobre Opo Marín
Recientemente, Marín aseguró en 'Casual con Tavo López' que nunca ha existido enemistad entre ambos, pese a reconocer roces personales y profesionales.
El humorista costarricense Carlos Ramos, conocido como “El Porcionzón”, se refirió brevemente a las declaraciones que dio Opo Marín en el programa Casual con Tavo López, donde habló sobre la supuesta relación distante entre ambos.
Ramos dejó claro a este medio que no tiene interés en profundizar en el tema.
“Mi tiempo es muy valioso para referirme a esa persona”, expresó Ramos a Teletica.com.
Las palabras surgen luego de que Marín afirmara públicamente, en una entrevista con Gustavo López, que de su parte nunca ha existido enemistad con Ramos, aunque sí reconoció que hubo situaciones personales y laborales que pudieron generar tensiones a lo largo de los años.
Entre los aspectos mencionados por Marín destaca una relación sentimental que mantuvo durante 16 años con una sobrina de Ramos, así como diferencias surgidas cuando ambos coincidieron en radio, donde compartieron espacio en un programa humorístico sin lograr una dinámica fluida.
Pese a ese contexto, Marín insistió en que mantiene respeto y admiración por el trabajo de "El Porcio", asegurando incluso que lo saluda cuando lo ve y que sigue su contenido.
La respuesta del humorista de La hora cachetona, sin embargo, evidencia que la relación entre ambos continúa marcada por la distancia.