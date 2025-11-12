¡Vea aquí el primer adelanto de ‘El diablo viste a la moda 2’!

A casi dos décadas del estreno de El diablo viste a la moda, 20th Century Studios reveló el primer adelanto oficial de su esperada secuela The Devil Wears Prada 2 (El diablo viste a la moda 2), marcando el regreso de la icónica Miranda Priestly a los pasillos de Runway.

El teaser, de apenas 52 segundos y estrenado este miércoles, muestra el reencuentro entre Meryl Streep y Anne Hathaway en los papeles que marcaron sus carreras. Con una atmósfera de lujo, tensión y sofisticación, el avance revive el inconfundible estilo del filme original de 2006.

Al ritmo de Vogue de Madonna, la cámara sigue el andar impecable de Miranda Priestly, quien desfila con sus característicos tacones rojos por las oficinas de la prestigiosa revista. Al ingresar al ascensor, aparece Andy Sachs —su exasistente, interpretada nuevamente por Hathaway— dando pie a un breve, pero poderoso intercambio.

“Tardaste lo suficiente”, lanza Miranda con su tono frío e inconfundible. Andy responde con una sonrisa irónica y se coloca unas gafas oscuras justo antes de que las puertas del ascensor se cierren.

Este primer vistazo demuestra que la tensión y el magnetismo entre ambas siguen intactos. Aunque los detalles del guion se mantienen bajo reserva, Variety adelantó que la trama girará en torno a Priestly enfrentando una industria editorial en crisis, donde el prestigio ya no es suficiente para mantener el poder.

En este contexto, su antigua asistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una influyente ejecutiva en un conglomerado de lujo, se convertirá en su principal rival, desatando una nueva batalla por la influencia y los contratos publicitarios.

La secuela, que reunirá al elenco original —Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci—, tiene previsto su estreno mundial en abril de 2026, justo 20 años después de la primera entrega.

Vea aquí el tráiler doblado: