Vea aquí el encuentro de Ericka Morera y Mauricio Hoffmann en ‘De Boca en Boca’

La televisión costarricense vivió este martes un momento inesperado y cargado de curiosidad para el público: Ericka Morera y Mauricio Hoffmann, expareja y padres de la pequeña Zoé, coincidieron nuevamente frente a cámaras en el set de De Boca en Boca, programa donde Hoffmann es presentador.



La ocasión se dio por una razón muy especial. Morera fue invitada al espacio de entretenimiento para anunciar oficialmente su participación en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB), reality show que se estrenará próximamente y en el que promete sorprender con una faceta distinta (ver video adjunto en la portada).



Morera, periodista, empresaria, modelo y creadora de contenido digital, compartió que su ingreso a la competencia representa para ella “crecimiento, evolución y la búsqueda de una mejor versión”. Pese a no ser bailarina profesional, aseguró que disfruta los retos y que dará lo mejor de sí en la pista.



El encuentro televisivo no pasó desapercibido, ya que Morera y Hoffmann estuvieron casados de 2015 a 2020, año en que anunciaron su separación. El divorcio se formalizó en 2022, y desde entonces han manifestado públicamente mantener una relación cordial y respetuosa por el bienestar de su hija.

Durante su participación en DBEB, la influencer bailó con los presentadores y hasta recordó con Hoffmann cuando realizaron un baby shower por la llegada de Zoé, hace siete años.



Con la llegada de Morera, el elenco de Mira quién baila suma a su quinto participante confirmado, junto a Randall “Chiqui” Brenes, Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas y Daniel Montoya, en lo que promete ser una temporada llena de energía, talento y emoción.