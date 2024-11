Vea aquí el emotivo homenaje que hizo ‘Buen Día’ para Angelrafael

El reconocido maquillista Angelrafael González, quien falleció este miércoles a los 52 años por complicaciones de un tumor cerebral, trabajó en Teletica más de dos décadas. Por esa razón, los presentadores de Buen Día, Daniel Céspedes, Natalia Monge, Jennifer Segura, Nancy Dobles y Thais Alfaro, iniciaron el programa de este jueves con un homenaje para el querido excompañero (vea el video adjunto).

Durante muchos años, el artista del maquillaje participó en secciones del programa matutino, y compartió sus conocimientos con las televidentes.

Los conductores de Buen Día le dedicaron palabras a González, pero también a su familia y a las compañeras del Departamento de Maquillaje, quienes hoy laboran con el dolor de la noticia.

Además, Thais, Nancy y Daniel recordaron la energía de Ángel, quien todas las mañanas ponía música y bailaba mientras maquillaba a las periodistas e invitados.

La revista de Teletica mantiene un lazo negro en la pantalla como un signo de luto por la muerte de Angelrafael.



A inicios de este año, González anunció que le encontraron un tumor en la cabeza y que este le estaba ocasionando problemas visuales, mareos y cansancio. En abril, por medio de un video de Instagram, compartió que le quedaban “de nueve meses a un año de vida” y, desde ese momento, su salud empeoró.



Fuentes cercanas al maquillista confirmaron a Teletica.com que ya no podía caminar, tenía dificultades para hablar y no podía usar su celular, por lo que para muchas labores dependía de sus familiares y amigos.



Su legado será recordado, no solo por ser pionero del maquillaje en Costa Rica, también por su gran corazón, calidad y fortaleza.