Vea aquí el ‘crossover’ que unió a Sandoval y Guzmán en una misma entrevista

En un hecho poco común en la radio deportiva costarricense, Christian Sandoval, director de Teletica Radio Deportes, y Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel y conductor de 120 Minutos en Monumental, unieron sus señales para entrevistar al técnico de la Selección Nacional, Miguel “Piojo” Herrera.



La conversación reflejó no solo el interés por conocer al estratega mexicano en esta nueva etapa con la Tricolor, sino también la buena relación entre dos de las voces más influyentes del periodismo deportivo en el país.



Una alianza que nace de la amistad

​“¿Cómo nos pusimos de acuerdo? Pablito y yo tenemos una muy buena relación, una relación de muchos años de respeto, de amistad. Nos mensajeamos, nos hablamos y ahí surgen muchas ideas”, explicó Sandoval al detallar el origen de la iniciativa.



Por su parte, Guzmán añadió que la dinámica es cada vez más natural:

“Ya hemos hecho tres conversaciones de este tipo juntos. Entonces sabemos que ahí, es más, no hay ni siquiera un guion de preguntas. Vamos escuchando, viendo, y nos ponemos de acuerdo en los temas principales”.

Los periodistas recordaron que esta no es la primera vez que comparten micrófonos. Antes ya lo habían hecho en entrevistas al presidente de la Fedefútbol, en Los Ángeles, y a Horacio Elizondo.



Sandoval destacó la importancia de que la audiencia entienda que la competencia mediática no es sinónimo de rivalidad personal:

​“La gente dice competencia al aire y entonces tienen que odiarse y malquererse. No, no, no. Por el contrario, hay una relación muy cercana, de mucha amistad y sobre todo de mucha lealtad profesional. Cada quien respeta el trabajo de los demás”.

La Sele como punto de unión

El contexto deportivo actual, con la Selección en plena disputa por su clasificación, fue el marco perfecto para el encuentro.

“En un momento tan importante como este, donde estamos a punto de clasificar o a punto de quedar fuera, este tipo de iniciativas demuestran lo que se ocupa: la unidad del país. Aunque no estemos contentos con el accionar de la Selección, al final la Sele es lo que más une al tico”, subrayó Guzmán.

Entre bromas, ambos periodistas coincidieron en que el próximo paso podría ser unir fuerzas para debatir sobre el campeonato nacional.

​“Un día de estos lo que hay que hacer es pelearnos sobre el cierre del campeonato”, dijo Sandoval entre risas, mientras Guzmán bromeó: “Vamos a hacer juntos el programa, ahora con todos, imagínense esa mesa”.



Vea aquí el crossover completo:



