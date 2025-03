‘Vas a querer volver’: Jecsinior Jara estrena colaboración que nació en cabina de radio

El artista costarricense Jecsinior Jara lanzó Vas a querer volver, la segunda canción de su álbum El Padrino, en la que une su voz con la de Mario Lizano Méndez. Lo que comenzó como una presentación improvisada en una estación de radio terminó convirtiéndose en una colaboración que promete conquistar al público.



Jara relató que el tema nació en Radio Omega, cuando fue invitado a una entrevista y coincidió con Lizano, quien se encontraba con su guitarra. “Los chicos locutores dicen: ‘Hagan algo en vivo’. Y yo: ‘Ok’. También lo aprovecho y digo: ‘Hagamos un TikTok’”, contó el cantante.

Aquella espontánea interpretación los llevó luego a compartir escenario en un bar y a darse cuenta de la química musical que tenían. El impacto de la voz de Mario fue inmediato para Jara.

​"Creo que este artista lo necesito en mi disco, porque lo que se busca es versatilidad, variedad dentro del regional. La voz me llamó mucho la atención, es muy dulce y le iba a dar mucha frescura al tema”, explicó.

Cuando llegó el momento de elegir quién interpretaría la canción más sentimental del álbum, Lizano levantó la mano.

​“¿Quién quiere la canción más cursi? ¿La más de cabanga, para llorar? Y la persona que levantó la mano fue Mario. Por eso, le tocó grabar la parte romántica y de guitarrita”, bromeó Jara. Sin embargo, el destino quiso que la melodía fuera más de despecho y terminara titulándose 'Vas a querer volver'.

Mario Lizano Méndez tiene más de 25 años de experiencia como profesor de música, enseña en la Universidad Nacional y ha dedicado gran parte de su vida a la pastoral, participando activamente en la música de iglesia. Aunque ama su servicio, sueña con proyectarse como un artista más allá de las canciones de la Eucaristía. Dice que disfruta cantar baladas, salsa, o la canción que le pidan.



Su encuentro con Jecsinior fue una sorpresa que le abrió una nueva oportunidad artística.

​ “Tenía mucho tiempo de verlo en la tele, escucharlo cantar y pensar: ‘Qué chiva, qué gran artista’”, comentó Lizano. Cuando la radio decidió invitar a Jara a su programa, supo que era una oportunidad única. “Sentimos un click supercarga y en eso llamé al bar donde canto normalmente en Coronado y le dije: ‘Mae, bro, estoy aquí con Jack, ¿hacemos un chivo?’ Y de una vez lo cuadramos”.

Escuche aquí esta inesperada colaboración.





El proceso de grabación de Vas a querer volver también fue una experiencia enriquecedora para ambos. Jara admitió que no domina las armonizaciones debido a su formación empírica, por lo que el aporte de Lizano fue clave.

​“Siempre he cantado como solista, entonces cuando armonizo en grabación me dicen: ‘Esta es la armonía, pégala’. En cambio, Mario, que es músico y toca guitarra, lo hace perfectamente”, reconoció el intérprete de 'El Padrino'.

La canción fue escrita por Jason Montero, el mismo compositor detrás del éxito Masoquista. Según Jara, Montero entregó varias propuestas, pero esta historia de despecho con un toque de venganza fue la que más le convenció. “En dos días me mandó una idea, corregimos dos cosas y listo. Nos encantó a todos”, afirmó.

¿Más colaboraciones en el futuro?



Con el lanzamiento de esta canción, la recepción del público ha sido positiva, y Lizano ha recibido mensajes de apoyo. “La gente está contentísima. Me dicen: ‘Mario, no sabía que estabas cantando con Jack, qué chiva’”, comentó.



Aunque la colaboración ha sido un éxito, Jara dejó claro que El Padrino es un proyecto pensado para impulsar a otros artistas, no para formar un grupo.

​“Mario tiene que estar trabajando en su segunda producción para seguir construyendo su carrera. No estamos formando un grupo, queremos que cada quien haga su propuesta musical”, explicó.

Lo que sí es seguro es que El Padrino aún tiene más sorpresas por revelar, y Jara ya anticipó que podría haber una segunda parte del proyecto. “Creo que El Padrino ya viene para el lado dos, a ver qué pasó con todos estos muchachos”, adelantó.