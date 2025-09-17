Vanessa González se reinventa con ‘De despechada a diva’: humor, música y empoderamiento
La artista costarricense presenta un espectáculo que combina ‘stand-up’ y música en vivo.
La cantante costarricense Vanessa González se prepara para sorprender al público con De despechada a diva, un espectáculo único que mezcla música y stand-up en un mismo escenario.
La cita será los jueves 25 de setiembre y 2 y 9 de octubre en el Teatro El Escenario, ubicado en Plaza Tempo, Escazú, y promete una noche de risas, confesiones y canciones, acompañada de una copa de vino al finalizar.
“Este no es un 'stand-up' puro ni un concierto completo, es una mezcla de anécdotas y canciones que hablan del despecho, del amor y desamor, pero con humor. La idea es transformar el dolor en risa, reírnos de nosotras mismas y soltar todo lo que nos ata”, comentó González.
El show parte de experiencias personales, esas que en su momento duelen, pero que con el tiempo se convierten en anécdotas divertidas.
“Todas hemos pasado por situaciones que después nos hacen decir: ‘¿Cómo pude aguantar eso?’. Quiero que el público se identifique, se ría y también reciba un mensaje: estar sola también está bien, no necesitamos cumplir con presiones sociales para sentirnos plenas”, agregó la artista.
Aunque los relatos nacen desde una voz femenina, González asegura que el espectáculo también conecta con los hombres: “El amor y el desamor lo sufrimos todos. Este show es para que cada persona se dé permiso de reír, cantar y salir más ligera”.
Las entradas ya están a la venta en elescenario.com.
“Quiero que el público viva un rato distinto: que suelte el despecho, que cante, que ría y que recuerde que siempre podemos estar bien con nosotras mismas”, concluyó Vanessa González.