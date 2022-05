Valeria Rees a candidatas de Miss CR: "No tengan miedo a sentirse seguras de sí mismas"

Hace un par de semanas se abrieron las inscripciones para el certamen Miss Costa Rica 2022. Por eso, la actual reina, Valeria Rees, brinda una serie de consejos para las jóvenes que decidan participar.

"Entren con altitud y no quieran nada menos que éxito a la par de su nombre. Uno en el proceso cambia para bien y es normal sentirse nerviosa. Den su 100% sin importar qué pase, porque lo que deja un legado es nuestro trabajo duro, y no tengan miedo a sentirse seguras de sí mismas, hermosas, inteligentes y competitivas con esa autoestima íntegra de no sentirse superior a los demás pero si de reconocer sus capacidades y su valor. Esas son las características de mujeres en liderazgo y es lo que Miss Universo quiere ver en todas sus aspirantes, que se conviertan en agentes de cambio", dijo Rees a Teletica.com.

¿Qué tiene que tener la próxima Miss Costa Rica?

La actual reina considera que la próxima debe tener sus objetivos claros y un buen corazón.



"Determinación, la gente apenas y logra ver una pincelada de lo que es un certamen, pero no ven el proceso que hay detrás, uno que la persona común no aguantaría. Es una experiencia que te exige crecer, te exige cambiar, y estos procesos no siempre van de la mano con una motivación permanente, porque es difícil, pero si fuera fácil, cualquiera lo haría y creo que uno de los mayores premios de ser Miss Costa Rica es que no cualquiera lo logra", añadió Rees.