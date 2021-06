Valeria conquistó al público de QQSM: "Iba a jugar y ganarme lo que fuera"

Valeria Ramírez Roldán, bibliotecóloga e historiadora, se convirtió en la primera participante que ha ganado ₡5 millones en la quinta temporada de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM).

"La verdad, yo a lo que iba era a jugar, con lo que sea que me llevara. Lo que sí esperaba era jugar lo mejor que yo pudiera, siempre he sido muy fan del programa, yo siempre juego trivias todas las noches, tengo el juego de QQSM en línea, entonces quería saber en la vida real hasta dónde iba a llegar, entonces era esa parte de ir y disfrutar", nos contó sobre su aclamada participación.

Valeria trabaja en la Biblioteca Municipal Rafael Ángel Arias Gómez y es profesora de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), donde dirige tesis. Recibió varios comentarios de exalumnos y conocidos, saludándola en las redes sociales.

Un ejemplo fue Laura Coto, quien escribió en Twitter: "la participante de #QQSM en este momento es la directora de la biblioteca donde hice el TCU. Ojalá le vaya súper bien porque ella es demasiado buena persona y súper inteligente".

A la nueva millonaria la acompañó Fernando Araya, quien fue su +1. Él había participado hace 10 años y se había ganado ₡10 millones. Se conocen porque Araya es el primo de la jefa de Valeria.