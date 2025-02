¿Va para PicNic? Consulte aquí los horarios de cada ‘stage’

Faltan menos de 48 horas para la primera fecha del festival más grande de Centroamérica, PicNic Fest 2025, y ya salieron los horarios oficiales de cada stage para este 8 de febrero.





El evento, que se realizará en el Centro de Eventos Pedregal, iniciará a la 1 p. m., hora en que las puertas abren, y cierran a las 8 p. m.​​

Para poder entrar, es necesario mostrar su respectiva entrada y contar con un documento de identidad en buen estado, dado que es un evento exclusivo para personas mayores de 18 años. Los accesos estarán identificados debidamente para los asistentes, según su localidad.

Este primer fin de semana el escenario se encenderá con la presencia de Gwen Stefani, Sublime, Paulo Londra, María Becerra, Cypress Hill, Sech, Nicki Nicole, Fonseca, Rawayana, Alleh & Yorghaki, Dei V, De la Rose, Soja, Beele, Persand, Kapo, Luar La L, Omar Courtz, Toledo, Makua Rothman, Khriztian Gc, Jessi G, In Betwin, Earthstrong, Diego C, Xeuz, Soultwo, Jime Piza, Azn-L, Jhonkid, Ollmyke, Entrelíneas, El Parque, Adrián Mora y DJ Maxx, asegurando una experiencia musical diversa y emocionante.



Uno de los artistas anunciados, pero que no se presentará, es YOVNGCHIMI, artista urbano que fue detenido hace un mes por la Fiscalía Federal de Puerto Rica, ya que está involucrado en un intento de homicidio y posesión ilegal de armas, según comunicó Rolling Stone.



Adrián Gutiérrez, director de Jogo, productora del evento, explicó que él se dio cuenta de la situación “al mismo tiempo que todos”, aunque supieron manejarlo de la mejor manera y remplazaron su espacio con Elena Rose y Dei V.

​"Nos dimos cuenta y empezamos a analizar qué hacer. Sí teníamos un tiempo prudente para resolver. Se empezó a acabar este lapso y pensamos: 'Es momento de buscar otras opciones'. Lo hicimos de muy buena manera, trayendo dos grandes artistas", contó Gutiérrez.

Recuerde que cigarrillos, vaporizadores, sombrillas, alimentos o bebidas, selfie sticks, sustancias ilícitas, mascotas, sillas, hieleras, objetos punzocortantes, armas de fuego o similares, bolsos o salveques grandes y termos no pueden ingresar a PicNic.

También, este año se contará, nuevamente, con servicio de tren por un costo de ₡3.000 por persona, ida y vuelta. Para reservar su espacio en el horario que le funcione, debe hacerlo en el sitio https://festivalpicnic.ca/trenes y cancelarlo en la Estación de Ferrocarril al Atlántico. Considere que son cupos limitados.

Vaya calentando con esta playlist que preparamos para usted.