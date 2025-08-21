¿Va para el concierto de Paulo Londra? Esto es lo que debe saber

Si usted ya aseguró su entrada para el concierto de Paulo Londra en Parque Viva, este sábado 23 de agosto de 2025, la producción ha compartido información importante que le ayudará a disfrutar de una experiencia segura y sin contratiempos.



Las puertas del recinto abrirán a las 3 p. m. Por esa razón, se recomienda llegar con anticipación para facilitar el ingreso, pasar sin inconvenientes los controles de seguridad y ubicarse cómodamente antes de que comience el espectáculo.



El argentino llega al país en medio de una gira internacional que ha sido catalogada como un fenómeno global. Londra inició este recorrido con dos presentaciones consecutivas completamente agotadas en Barcelona y Madrid, y más tarde conquistó México con más de 65.000 entradas vendidas en siete funciones sold out.

Su paso por países como Colombia, Perú, Chile y Guatemala ha tenido la misma fuerza, lo que lo ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música urbana en español.



En suelo costarricense, el público podrá corear algunos de sus mayores éxitos, entre ellos Adán y Eva, Tal vez, Chica paranormal y Cuando te besé. Además, Londra interpretará lo más reciente de su EP Versus, un proyecto que marca su regreso al trap y que refleja una evolución artística y personal con letras cargadas de introspección.



Para el día del evento, la organización ha sido clara en señalar que habrá estrictas medidas de seguridad.

No se permitirá el ingreso de cigarrillos electrónicos, cigarros convencionales, bebidas o alimentos de ningún tipo, perfumes, aerosoles, botellas de vidrio o plástico, sillas plegables, bancos, envases, encendedores, monedas sueltas, baterías externas, sombrillas, palos de selfi, mochilas de gran tamaño, armas o cualquier objeto que pueda representar un riesgo. Los asistentes deberán portar únicamente lo indispensable y presentar su cédula o documento de identidad en buen estado para poder acceder al espectáculo.



La producción insiste en la importancia de acatar las indicaciones del personal de seguridad y recuerda que la venta de entradas continúa disponible en la plataforma oficial www.eticket.cr.