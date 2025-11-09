¿Va al concierto de Latin Mafia? Esta información le interesa

El grupo mexicano Latin Mafia se presentará este domingo 9 de noviembre en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia.

La agrupación, integrada por los hermanos Mike, Milton y Emilio De La Rosa, es reconocida en la escena del indie pop latino y ha logrado un amplio alcance internacional con canciones como Patadas de Ahogado, Yo Siempre Contesto, Julietota, No Digas Nada y Se Vale Soñar, temas que han resonado entre audiencias jóvenes por su estilo íntimo y emocional.



Jogo confirmó que aún queda una cantidad limitada de entradas disponibles, las cuales pueden adquirirse únicamente en el sitio web www.eticket.cr.

La organización informó que las puertas del recinto abrirán a las 5:00 p.m. y el acceso cerrará a las 8:30 p.m. Se recomienda llegar con anticipación para evitar filas y garantizar una experiencia fluida al ingreso.

El recinto cuenta con parqueo habilitado con un costo de ₡7.000, el cual puede cancelarse al momento de la entrada o mediante el dispositivo Compass instalado en algunos vehículos.



Para ingresar será necesario presentar la entrada previamente descargada y un documento de identidad físico en buen estado. No se aceptarán fotocopias, imágenes digitales o fotografías del documento. Además, cada persona deberá dirigirse al acceso correspondiente según la localidad adquirida.



Entre los objetos prohibidos durante el evento se encuentran cigarrillos tradicionales, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, sombrillas, alimentos o bebidas externas, palos de selfie, sustancias ilícitas, mascotas, sillas, hieleras, armas o cualquier objeto cortante, termos, vasos insulados, recipientes de vidrio, cascos, cámaras profesionales, mochilas mayores a 10 x 15 x 30 centímetros, artículos pirotécnicos, punteros láser, encendedores y monedas. La producción indicó que dentro del concierto solo se aceptarán pagos con tarjeta.



El espectáculo promete una presentación cargada de energía y un ambiente pensado para que el público disfrute y cante los temas más representativos del grupo, en lo que será una de las actividades musicales destacadas de la temporada.





