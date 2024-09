¿Va al concierto de "Ferxxo"? Esta información le interesa

Este domingo 15 de setiembre será el esperado concierto de “Ferxxo” en el Estadio Nacional, donde presentará su espectáculo Ferxxocalipsis.



Si usted va a asistir a este evento, es importante que tome en cuenta que las puertas del recinto abrirán a la 1 p. m. (para las áreas de comidas y otras actividades) y cerrarán a las 8:30 p. m., hora en que el artista saldrá a escena.



Al ser las 4 p. m., se habilitarán los accesos a la totalidad de las localidades disponibles.



Teletica.com conversó con Adrián Gutiérrez, director de Jogo, quien contó lo emocionado que está por este concierto y habló sobre el montaje del escenario.

​"Trae un escenario bastante grande, que ya hemos visto en otros países. Empezamos el domingo el montaje del escenario con todo lo que es la parte local, la parte de estructura. Él trae un furgón y todas las escenografías, eso ya está acá también, la parte del sonido que es local y de pantallas. Antes de venir tiene un concierto en Honduras, él llegará al país hasta el domingo, pero la prueba de sonido se hará el sábado", contó.

Esta no es la primera vez que el colombiano visita el país, en 2016 vino por primera vez a Pérez Zeledón, luego se presentó en un bar en Costa Rica; en Picnic Fest, en 2023, dio dos conciertos en Parque Viva, los cuales fueron sold out como el evento de este domingo.



Sobre el setlist, Gutiérrez confesó que ni él sabe qué va a cantar “Ferxxo”; pero que recomienda a los seguidores a revisar las canciones que ha cantado en otros países de Latinoamérica.



Se espera que al evento asistan unas 50.000 personas: el director de Jogo dice que no se sobrevendió, por lo que todas las personas que asistan podrán disfrutar del espectáculo cómodamente.



Los objetos que no podrán ingresar son cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, sombrillas, alimentos o bebidas, selfie sticks, sustancias ilícitas, mascotas, sillas, hieleras, objetos punzocortantes, armas de fuego, blancas o similares y termos o vasos insulados, no pueden ingresar a las instalaciones.



Tampoco estarán permitidos los recipientes de vidrio, cascos, cámaras profesionales, mochilas que excedan 10 x 15 x 30 cm, animales o mascotas, explosivos y material pirotécnico, punteros láser, encendedores ni monedas.



Si desea realizar alguna compra, únicamente se aceptarán pagos con tarjetas de débito o crédito.