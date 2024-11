“Va a ser gigantesco”: Las curiosidades detrás del montaje para Paul McCartney

El productor del concierto de Paul McCartney garantiza que el show del legendario músico es del mismo nivel y calidad de los que ha presentado en otras partes del mundo con su gira Got Back.

A menos de una semana para que el exbeatle se presente por segunda ocasión en Costa Rica, la expectativa es cada vez mayor. Según la productora Move Concerts, se instalará un escenario gigante en la gramilla del Estadio Nacional, que incluirá un techo especial que importaron desde Europa.

“Es complicado, porque es el techo más grande que se haya montado en Costa Rica, tuvimos que llevar unas piezas desde Alemania, por medio de la empresa RCTV. Todo lo que es iluminación y video viaja con él, para mantener la misma calidad y el estándar. Va a ser una experiencia que vale la pena repetir”, aseguró Andrés Guanipa, productor del espectáculo.

A diferencia de hace 10 años, esta vez fue el propio McCartney quien pidió incluir al país en su periplo por Latinoamérica.

Sir Paul McCartney llegará a Costa Rica horas después de su presentación en Bogotá, Colombia, que será este viernes.

“El montaje que se va a estar presentando es el mismo que en todas partes, no estamos cambiando nada: no es un show B ni C, es un show A. Es el mismo de Brasil, Argentina, Londres… va a ser gigantesco”, agregó el productor.



El autor de temas como Let It Be se presentará el martes 5 de noviembre a las 7 p. m. Se esperan más de 30 mil personas en el Nacional.

Aún hay entradas disponibles en eticket.cr.