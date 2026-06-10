Una tica será protagonista en la inauguración del Mundial 2026

La costarricense Rose Davis será una de las voces oficiales del Estadio Azteca, en Ciudad de México, durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en varios partidos del torneo.



La presentadora y locutora compartió la noticia entre lágrimas durante un enlace en vivo, donde recordó sus orígenes en Limón y el esfuerzo que la llevó a uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta.

​“Estaba en el ensayo de la ceremonia y lloraba como una chiquita. La niña de Limón, de barrio Roosevelt, que veía los partidos por Teletica, hoy no puede creer esto”, expresó emocionada.

Davis aseguró que este logro es el resultado de años de trabajo y agradeció el respaldo de su familia y de Teletica a lo largo de su carrera profesional.

​“Los sueños se cumplen. Es algo muy bonito. Aprovecho para agradecerle a mi familia y a todas las personas que han sido parte de este camino”, manifestó.

La costarricense Rose Davis será la voz del Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial y muchos juegos más ¡Orgullo tico! pic.twitter.com/UcSx9lFLPu — TDMAX (@tdmaxcr) June 10, 2026

La comunicadora acumula experiencia en eventos organizados por FIFA y Concacaf. En 2025 destacó como la única costarricense encargada de la presentación oficial de la inauguración de la Copa Oro en el SoFi Stadium de California, Estados Unidos.



Ahora, Rose Davis sumará un nuevo hito a su trayectoria al formar parte de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, donde tendrá la responsabilidad de conectar con miles de aficionados desde uno de los estadios más emblemáticos del torneo.



Su nombramiento representa un motivo de orgullo para Costa Rica y, especialmente, para Limón, provincia que la comunicadora asegura llevar siempre en su corazón.



