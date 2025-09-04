'Una tía de alquiler', parodia del teatro clásico, estrena este fin de semana

Periodista: Guiselle Camacho.

La comedia Una tía de alquiler se estrenará este viernes 5 de setiembre en el Teatro Lucho Barahona, donde el público podrá disfrutar de una puesta en escena cargada de humor, enredos, romance e intrigas. Las funciones serán los viernes y sábados a las 8 p. m. y los domingos a las 5 p. m., con entradas disponibles en www.teatroeltriciclo.co.

La historia transcurre en la casa del conde de Villalpando, quien protege a su sobrina de los pretendientes interesados en su fortuna. A partir de ahí se desencadenan situaciones cómicas que parodian a la nobleza clásica.

El montaje es dirigido por Magdiel Ramírez, quien también interpreta al conde de Villalpando. El elenco está conformado por Giovanni Linares (Orfeo), Manuel Arroyo (Ulises), María Antillón (Esbetia), Masiel Nosara (Catalina) y Diego Rojas (Enrico).

Ramírez destacó que el grupo combina juventud y experiencia, con más de dos meses de ensayos intensos. Además, el vestuario ha sido diseñado cuidadosamente para transportar al público a la época.

​“Es un lujo este vestuario que tenemos. Los detalles, las telas... nos sentimos como de la época”, comentó el actor Diego Rojas.

La obra promete dos horas de diversión con romances, picardía y giros inesperados.

​“Estamos ansiosos de estrenar para tener ese contacto con la gente y que vayan descubriendo las intrigas y sorpresas de cada personaje”, señaló Giovanni Linares.

Finalmente, la actriz Masiel Nosara extendió la invitación: “Los esperamos para que vengan a divertirse con nosotros”.