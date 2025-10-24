“Una respuesta a Shakira y a Paquita”: Jecsinior y Punto y Aparte lanzan ‘No jodas más’

El panorama musical latino se renueva con una colaboración que promete hacer reír, bailar y cantar al público. Jecsinior Jara se une al grupo costarricense Punto y Aparte, integrado por Mauricio Camarillo y Carlos Mesén Benavides, para presentar “No jodas más”, un tema cargado de humor, ritmo y frescura que forma parte del álbum El Padrino.

En entrevista con Teletica.com, Jecsinior relató cómo surgió esta colaboración:

​“Nos hemos encontrado muchas veces y siempre ha habido una química muy bonita. Respeto mucho las carreras de ambos, por separado y también como grupo. La canción me gustó desde la primera escucha, pero en ese momento estaba cerrando un proyecto llamado El Padrino, así que propuse incluirla en mi disco y ellos valoraron si les funcionaba. Todo fluyó de maravilla porque es una canción muy rítmica, pegajosa y divertida”, explicó.

Por su parte, Camarillo y Mesén de Punto y Aparte comentaron que la intención de la canción fue divertida.

​“Queríamos hacer algo para reírnos un poco. El grupo se caracteriza por hacer música romántica, no ‘corta venas’. No Jodas Más es un derecho de respuesta, con humor, para que la gente se divierta. No es ofensiva, simplemente queremos vacilar”, afirmaron.

La recepción del público ha sido positiva. Según los integrantes del grupo, la canción ya se escucha en bares y programas de radio, donde el público corea el pegajoso coro.

Sobre el proceso de grabación, Jecsinior comentó que fue una experiencia muy enriquecedora.