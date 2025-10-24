“Una respuesta a Shakira y a Paquita”: Jecsinior y Punto y Aparte lanzan ‘No jodas más’
El tema de despecho, que parte del álbum ‘El Padrino’, mezcla ritmo, humor y frescura en un estilo que rompe con los tradicionales “corta venas”.
El panorama musical latino se renueva con una colaboración que promete hacer reír, bailar y cantar al público. Jecsinior Jara se une al grupo costarricense Punto y Aparte, integrado por Mauricio Camarillo y Carlos Mesén Benavides, para presentar “No jodas más”, un tema cargado de humor, ritmo y frescura que forma parte del álbum El Padrino.
En entrevista con Teletica.com, Jecsinior relató cómo surgió esta colaboración:
“Nos hemos encontrado muchas veces y siempre ha habido una química muy bonita. Respeto mucho las carreras de ambos, por separado y también como grupo. La canción me gustó desde la primera escucha, pero en ese momento estaba cerrando un proyecto llamado El Padrino, así que propuse incluirla en mi disco y ellos valoraron si les funcionaba. Todo fluyó de maravilla porque es una canción muy rítmica, pegajosa y divertida”, explicó.
Por su parte, Camarillo y Mesén de Punto y Aparte comentaron que la intención de la canción fue divertida.
“Queríamos hacer algo para reírnos un poco. El grupo se caracteriza por hacer música romántica, no ‘corta venas’. No Jodas Más es un derecho de respuesta, con humor, para que la gente se divierta. No es ofensiva, simplemente queremos vacilar”, afirmaron.
La recepción del público ha sido positiva. Según los integrantes del grupo, la canción ya se escucha en bares y programas de radio, donde el público corea el pegajoso coro.
Sobre el proceso de grabación, Jecsinior comentó que fue una experiencia muy enriquecedora.
“Llegué al estudio, calentamos, grabamos y luego mejoramos algunos arreglos. Me llamó mucho la atención ver cómo trabajan con la maqueta y la guía de instrumentos; fue un aprendizaje ver todo el proceso”.
Punto y Aparte añadió: “Inventamos un personaje para darle picardía y alegría a la canción, y Jecsinior aceptó ser parte. Ha sido una experiencia preciosa y un privilegio incluirla en su álbum”.
Jecsinior resumió la esencia de esta canción:
“Tiene gozo, veneno, drama y un ritmo muy bonito. Es un regional mexicano fresco, muy latino”. Para los integrantes de Punto y Aparte, trabajar con Jecsinior es “la flor en el ojal”, un lujo que les da credibilidad y motivación para tocarla en vivo.
Con No jodas más, Jecsinior y Punto y Aparte invitan al público a disfrutar de la música, el humor y la buena energía de una colaboración que fusiona talento y diversión.
Escuche la canción completa en el enlace a continuación.