“Una quimio que me volcó”: Esposa de Bryan Ruiz habla de tratamiento contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa del exjugador de fútbol Bryan Ruiz, continúa compartiendo con transparencia y esperanza su proceso contra el cáncer, mostrando que la fe, el amor y la gratitud son tan poderosos como cualquier medicamento.

​“Volviendo a sentirme persona después de una quimio que me volcó. No todas son iguales, pero todas pasan y voy a agradecerle siempre a Dios y a mi cuerpo por la oportunidad de recibir tratamiento. Es un privilegio estar vivo y tener salud para hacer ejercicio”, expresó Jaikel, dejando ver la fortaleza que la ha caracterizado a lo largo de esta lucha.

Jaikel padece cáncer de pulmón con metástasis ósea. El diagnóstico lo recibió el 30 de junio y desde hace varios meses recibe quimioterapia en Estados Unidos.



En sus redes sociales, la costarricense suele mostrar el lado más humano de esta experiencia: los días difíciles, la fe que la sostiene y los gestos de amor que la rodean.

Jaikel también ha recibido el cariño de los seguidores del fútbol nacional. En días recientes, Liga Deportiva Alajuelense le dedicó un mensaje especial en el estadio Alejandro Morera Soto, como muestra de apoyo a ella y a su esposo, el ex capitán de la Selección Nacional.

Cada palabra de Carolina resuena como un recordatorio de que incluso en medio del dolor, hay motivos para agradecer.

Su ejemplo inspira a cientos de personas que enfrentan diagnósticos similares, reafirmando que la esperanza y el amor familiar pueden ser la mejor medicina.



