“Una Pretty Woman más creíble”: ¿Por qué Anora arrasó en los Óscar 2025?

Cuando Edie Turquet llegó a aquella audición para extras de Anora, una película sobre una bailarina de striptease, lo hizo con recelo.

"No quería ser parte de un mal filme de strippers ni de nada que le hiciera un flaco favor a nuestra industria", le dijo la británica, quien trabaja en un club de Nueva York para pagarse los estudios, a la periodista de la BBC Noor Nanji.

En esa categoría incluye a Zola, una cinta de 2020 que, según ella, hace parecer "demasiado glamuroso" al oficio. "Y ni me hagas hablar de Pretty Woman, que es exasperante, sobre todo la idea de una trabajadora sexual interpretada por Julia Roberts. ¿Quién se lo va a creer?".

Luego supo que el director de la película era Sean Baker, quien había plasmado la realidad de quienes intercambian sexo por dinero con crudeza y respeto en sus trabajos previos, Tangerine y The Florida Project, y ya no tuvo dudas.

Esas mismas fueron quizá algunas de las características que hicieron que este domingo Anora se coronara como la gran triunfadora de los Oscar 2025.

Baker subió cuatro veces al escenario del teatro Dolby de Los Ángeles para recoger las estatuillas correspondientes a mejor película, dirección, edición y guion original, todo un récord.

Y su protagonista, Mikey Madison, dio la mayor sorpresa de la 97ª edición de los galardones de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas al alzarse como mejor actriz principal.

De entre las seis categorías en las que estaba nominada la película, solo Yura Borisov se quedó sin el premio al mejor actor de reparto.

Un cuento de hadas que no es

Madison, quien ya destacó por sus interpretaciones en Once Upon a Time in Hollywood ("Érase una vez en Hollywood", 2019) y en Scream (2022), en Anora se revela con una fuerza que devora la pantalla.

Ella interpreta a Anora Mikheeva —o Ani, como prefiere que la llamen— una stripper veinteañera de Brooklyn que acaba envuelta en un loco enredo cuando el hijo de un poderoso oligarca ruso, Vanya, interpretado por Mark Eidelstein, se encapricha de ella en el club neoyorquino en el que trabaja.

Tras hacerle un baile privado, Vanya le ofrece dinero a cambio de que tenga sexo con él en su mansión.

Universal Mikey Madison interpreta a Anora Mikheeva y Mark Eidelstein a Vanya en la película Anora, la gran ganadora de los Oscar 2025.

Una vez allí, el joven ruso, "una versión mucho más creíble del personaje de Richard Gere en Pretty Woman, le pide a Ani que sea su novia durante una semana", escribe el crítico de cine de la BBC Nicholas Barber.

"Y ella, una versión mucho más creíble del personaje de Julia Roberts, accede y se divierte mientras él organiza fiestas con drogas y contrata un jet privado para llevar a sus amigos a Las Vegas", prosigue.

Esa suerte de cuento de hadas es el que cuentan los primeros 45 minutos de la película, hasta que llega un giro que la vuelve una persecución loca y acelerada, tan cómica como trágica.

"Anora rebosa energía y momentos de risa a carcajadas, pero no se recomienda para personas con presión arterial alta", escribe el crítico de la BBC.

Premios dedicados a las trabajadoras sexuales

La cinta se rodó principalmente en Brooklyn, en los barrios de Brighton Beach, Coney Island y Sheepshead Bay, empezando en febrero de 2023 y durante 37 días.

Y se estrenó en el 21 de mayo de 2024, durante la 77 edición del Festival de Cine de Cannes, donde recibió elogios de la crítica y fue galardonada con el premio principal, la Palma de Oro.

Llegó a los cines en octubre de 2024, y desde entonces, la cinta cuya producción costó US$6 millones ha recaudado en taquilla más de US$41 millones.

Coincidiendo con su estreno, se ofrecieron proyecciones especiales para trabajadoras sexuales en Nueva York y Los Ángeles.

Y las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a las strippers aplaudiendo con fuerza al final de los pases, agitando sus zapatos de plataforma sobre sus cabeza en señal de agradecimiento.

"Es la ovación más hermosa que he recibido", le reconoció a la BBC Madison, quien en el rodaje se negó a usar una coordinadora de intimidad a pesar de que se lo ofrecieron.

"Había construido una relación cómoda con ambos (Baker y Quan) durante un año, y sentí que así funcionaría a la perfección".

Al recoger su Oscar, por el que competía con contendientes tan fuertes como Demi Moore o Fernanda Torres, también quiso recordar a las mujeres del sector.

"Esto es muy surrealista. Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre lo sentí muy lejano, y estar aquí, de pie en esta sala, es increíble", dijo Madison al arranque de su discurso.

Universal/Augusta Quirk Mikey Madison caracterizada como Anora en un fotograma de la película.

"Hoy solo quiero reconocer y rendir homenaje a la comunidad de las trabajadoras sexuales", prosiguió.

"Sí, seguiré apoyándola y siendo una aliada. Tener el privilegio de conocer a mujeres tan increíbles de esta comunidad ha sido uno de los aspectos más destacados de esta increíble experiencia".

Baker, quien produjo la película junto a su esposa, Samantha Quan, también les hizo referencia al recibir el primero de los cinco Oscar que logró Anora este domingo, el de mejor guión original.

"Ellas compartieron sus historias y sus experiencias vitales conmigo durante años", dijo el también director. "(Por ello se merecen) mi más profundo respeto. Gracias. Comparto esto con ustedes".