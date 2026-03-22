Una conexión más allá del escenario: esto significa Costa Rica para Juanes

Minutos después de su presentación en PicNic, Juanes dejó claro que su vínculo con Costa Rica trasciende lo musical. El artista colombiano no solo celebró la respuesta del público, sino que también reflexionó sobre su carrera, sus inicios en el país y la emoción que aún siente al subirse a un escenario.

“ Muy feliz, muy agradecido con el cariño de la gente. Para mí es una bendición y un privilegio poder haber estado por tantos años conectado con el público ”, afirmó tras bajarse del escenario.

El cantante destacó un detalle que marcó especialmente esta presentación: la presencia de público joven. “Hoy veía mucha gente joven cantando mis canciones… eso me alegra tanto, de verdad. Me siento muy en casa aquí”, dijo.

Para Juanes, esa conexión tiene raíces profundas. Recordó que su primera visita al país fue en 2001, cuando apenas iniciaba su carrera.

“Era un mundo tan diferente… yo estaba comenzando, era un niño”, comentó. “Veo esas imágenes y no las puedo creer… andaba con mi guitarra por todas las radios, como picando piedra, abriendo camino”.

Ese recorrido es el que hoy le permite dimensionar el presente. “Todo eso me hace valorar muchísimo este momento”, aseguró, reconociendo lo complejo que es mantenerse vigente en la industria musical.

El artista también abrió una ventana a lo que vive antes de cada show. “Paso del miedo, de los nervios… a decir qué bendición estar aquí”, confesó. Según explicó, ese nerviosismo responde al respeto que siente por el público. “Quiero que todo salga bien, que nada falle”.

Sin embargo, esa tensión desaparece en cuanto comienza la música.

​“Cuando empieza el primer acorde, es como ir a un lugar especial, casi espiritual… como si fuera un canal de algo”, describió. “Yo disfruto tanto la música y el escenario… estar aquí es un privilegio”.

Incluso, entre risas, admitió que alguna vez pensó en una vida lejos de los escenarios. “A veces pienso que me habría dedicado a cultivar papa”, bromeó, antes de reafirmar que todo se reduce al amor por lo que hace.

Durante el concierto, clásicos como A Dios le pido y La camisa negra fueron coreados por miles de personas, en una muestra clara de esa conexión que, según él mismo dice, se mantiene intacta desde hace más de dos décadas.

​“Siempre que vengo hay una energía muy bonita y positiva en este lugar”, destacó.

Costa Rica también ha sido clave en su trabajo reciente. Juanes reveló que eligió el país como locación para varios visuales de su nuevo proyecto.

​“Hicimos ocho o nueve videos aquí, porque tiene lugares naturalmente hermosos: río, volcán, selva… todo está aquí”, explicó. “Fue una experiencia muy agradable, nos trataron supremamente bien y el resultado es increíble”.

Además, valoró nuevamente la conexión intergeneracional que percibe en su público.

​“Me encanta ver gente joven que tal vez conoció mi música por sus papás… todo eso me llena de emoción y me recuerda que la música es magia”, señaló.

Al cierre, el mensaje fue tan simple como contundente: “Así me siento, me siento en mi casa”.

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