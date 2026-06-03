Una cena en la copa de los árboles de Monteverde: nueve chefs la hacen realidad

Monteverde será escenario de una cena gastronómica que reunirá a nueve chefs de diferentes zonas de Costa Rica.

La actividad se realizará en el restaurante San Lucas este jueves y tendrá como objetivo promover la cocina nacional, el turismo gastronómico y la sostenibilidad.

La cena llevará por nombre Origen y se desarrollará sobre las copas de los árboles de Monteverde. El evento contempla a cocineros de la Zona Sur, Pacífico Central, San José y Monteverde.

Rodrigo Salazar, director culinario del Hotel Parador en Manuel Antonio, explicó que la iniciativa nació tras varias colaboraciones entre colegas en distintos puntos del país.

​“Lo que queremos lograr es empezar a posicionar a Costa Rica como un punto de interés gastronómico en el mundo”, afirmó Salazar.

Chef Isaac Madrigal | Chef Juan Pablo Álvarez.

La propuesta busca mostrar productos costarricenses mediante técnicas contemporáneas y cocina de autor. Cada chef presentará una creación inspirada en ingredientes nacionales y en las tradiciones culinarias de su región.

Los organizadores también pretenden impulsar prácticas sostenibles dentro de la gastronomía. El proyecto promueve el aprovechamiento integral de los alimentos y la reducción de desperdicios.

​“Ahora hemos empezado a investigar cada producto para poder tener un poco más de aprovechamiento de cosas que antes se tiraban a la basura”, señaló el chef.

Chef Santiago Fernández | Chef Kevin Charpantier.

La actividad tendrá capacidad para cerca de 30 personas. Los asistentes podrán degustar propuestas elaboradas por chefs de distintas regiones en una sola experiencia.

Según Salazar, la meta es replicar el concepto en otros destinos turísticos del país. Guanacaste, San José, Heredia y la Zona Sur figuran entre los posibles escenarios para futuras ediciones.

Chef Daniel Hernández | Chef María José Jiménez​.

Los impulsores consideran que la unión entre cocineros permitirá fortalecer la imagen gastronómica de Costa Rica y complementar la oferta turística tradicional del país.

Las personas interesadas pueden consultar información sobre la actividad en las redes sociales de los restaurantes y hoteles participantes, entre ellos San Lucas, Hotel Parador y Mi Amore.