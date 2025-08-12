“Una canción fresca, con mucha identidad”: El Gatillazo estrena ‘Guanacaste’

El grupo costarricense El Gatillazo lanzó, el pasado 25 de julio, su más reciente sencillo, Guanacaste, una pieza que fusiona el regional mexicano con elementos característicos del folclor nacional, como la marimba, para celebrar los 201 años de la Anexión del Partido de Nicoya.

​“Quisimos hacer algo que fuera más de acá, con identidad guanacasteca, y todos coincidimos en eso. La canción cuenta la historia de alguien que invita a su pareja a escapar juntos hacia mi tierra, Guanacaste”, explicó Luis Antonio “Toño” Loría, integrante de la banda y autor del tema.

La letra, inspirada en una experiencia personal, describe el contraste entre la ciudad y las playas de la provincia, así como las vivencias amorosas que pueden surgir en ese contexto.

“Fue casi una experiencia real; la historia sí pasó, aunque en la canción la adaptamos un poco. Yo soy de Nicoya y quería ponerle a una canción un nombre de un lugar de nuestro país, algo que no se hace mucho aquí”, contó Loría, entre risas.

Además de su contenido narrativo, Guanacaste destaca por su ritmo alegre, con influencias de cumbia, reggae y hasta soneos, manteniendo el sello característico de El Gatillazo.

​“Es una canción fresca y nueva, que mezcla lo nuestro con el género que tocamos. Ahí se nota la madurez que va tomando el grupo”, afirmó.





El tema forma parte de un proyecto mayor: el primer álbum del grupo, que ya está en producción y que incluirá sencillos anteriores y colaboraciones con artistas nacionales.





​ “Queremos ofrecer un producto de calidad de exportación. Aunque el regional mexicano no es un género tico, la cumbia sí es parte de nuestra música y es fácil para nosotros incorporarla”, señaló Loría.

La respuesta del público, según el músico, ha sido positiva.

​“Nos dicen que es diferente y bonita, y justamente eso buscamos: diferenciarnos dentro de un género que se ha explotado mucho en Costa Rica. Queremos que la gente escuche y diga: ‘Ese es El Gatillazo’”.

Además de este estreno, la banda celebra que una de sus colaboraciones más conocidas, La Cumbia del Revolcón, junto a Los Ajenos, haya sido escogida nuevamente como la canción oficial de Toros Teletica. El tema, creado para transmitir el espíritu festivo de fin de año, fusiona la energía característica de ambas agrupaciones y refuerza su presencia en uno de los eventos más esperados de la televisión nacional.



